Mirá el impresionante antes y después de Cande y Mica Tinelli

Hoy cumple au00f1os la persona que mas amo en este mundo ud83dudc9c soy muy feliz de tenerte como hermana , es lo mu00e1s lindo que me pasu00f3 en la vida, este vu00ednculo tan hermoso y tan fuerte , lleno de secretos y amor . Te amo con toda mi alma , sos mi otra mitad ud83dudc6dud83dudc95u2728 que seas muy feliz hoy y siempre @candelariatinelli ud83dude4fud83cudffc tu felicidad es la mu00eda