Jésica Cirio, más fuerte que nunca y colgada de ...

View this post on Instagram

Mencionu00e1 a esa amiga que siempre te motiva a ir a entrenar ud83eudd29 @caro_suki u25abufe0fLooks: @k.deer u25abufe0fGracias @liliguelman @oxzenpilates por estas clases ud83dudc9d ___________________________________________ #pilates #pilatescadillac #pilatesreformer #pilatesbody