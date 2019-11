¡Mujer, mujer libérate!: Jimena Barón, con una actitud totalmente 'free', enseñó más de la cuenta

View this post on Instagram

No tengo palabras todavu00eda, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intentu00e9 procesar el solo hecho de estar acu00e1, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi mu00fasica que empezu00f3 hace tan poco y con tanta ilusiu00f3n e inocencia honestamente, como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecu00ed, creu00ed que era tarde, pero Dios sabru00e1 porque, un du00eda recuperu00e9 mi amor propio y me convencu00ed de que merecu00eda intentarlo. Nos ha costado todo un huevo estos 2 au00f1os, puse cada peso que tenia y reme contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron. Estar acu00e1 nominada es inmenso para mu00ed, pero resulta que encima ganu00e9. Y quedo muda si, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir) solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mu00edo. Sin ustedes ahu00ed, yo acu00e1 seru00eda imposible. Los abrazo fuertu00edsimo, los quiero una barbaridad y cru00e9anse mil porque son los mejores fans del planeta, confirmado. Me hicieron inmensamente feliz. No tengo palabras, voy a caminar a ver si me entra todo esto en el cerebro. GRACIAS HASTA EL INFINITO u2665ufe0f . Pd: que no les diga nunca nadie hasta donde van a llegar y quiu00e9nes son. Solo VOS sabe quiu00e9n sos, encontrate. Cu00f3mprense tapones de ou00eddo, un espejo, mu00edrense, hu00e1blense, du00edganse que son increu00edbles e invencibles y salgan a la vida a cerrar culos haciendo y siendo quien se les cante el re orto ud83dudc95 #LACOBRA #JMENA #MEJORARTISTASUR #MTVEMA2019