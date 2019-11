¡Querendona total!: Flor Peña confesó una experiencia nocturna con una imagen en la que mostró demás

Florencia Peña amaneció este miércoles con una sonrisa de oreja a oreja y una confesión que puso en alerta a sus fanáticos en Instagram.

La actriz, como no podía ser de otra manera, acompañó su posteo con una foto en la que su feliz que más que expuesta, al igual que buena parte de su figura.

"Así de feliz me levanto hoy!! Noche hermosa y llena de alegría y festejo. #CABARET es y será sin dudas un nuevo punto de inflexión en mi carrera. Actuar me hace feliz. Me sana. Me ayuda a vivir. Fue un gran año para este grupo hermoso con el que cada noche nos subimos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar. Noche mágica llena de reconocimientos. Gracias a los que nos eligen cada semana. Gracias Ace x los 8 premios con los que fuimos distinguidos. Gracias compas queridos x el talento, la entrega y el amor. Los quiero infinito", escribió la ex Pechocha

A la flamante ganadora de la mencionada distinción le regalaron a través de comentarios distintos piropos, muchos de ellos destacando su carisma, sus cualidades artísticas y su profesionalismo.