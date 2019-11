Conocé a la Icardi más atrevida de todas: no para de fotografiarse en ...

Camila Icardi es, decididamente, lo más audaz de esa familia ... ¿o no es de los Wanda-Icardi?

Realmente no lo sabemos y no hemos averiguado demasiado, porque sospechamos que no.

De todas formas, la imágenes que la joven postea en Instagram merecen ser publicadas y conocidas.

No sabemos si vende las fotos o la guitarra, o alguna silla con la que sale, o algún conjunto de ropa interior, ya que avisa que tiene Mercado Pago.

Como sea, ¡buena suerte con la reventa y a disfrutar!