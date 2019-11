Un calvario sin fin: Julieta Prandi otra vez envuelta en un escándalo con...

Julieta Prandi no termina de pasar página tras su separación con Claudio Contardi. El último lamentable capítulo que le tocó vivir fue días atrás cuando intentó acceder al domicilio que compartía antes con su ex marido y sus hijos en un country de Escobar y no la dejaron.

“Hoy me presenté en el barrio con mi abogada para constatar quiénes vivien en mi propiedad y no nos permitieron el ingreso por orden de Claudio Contardi, mi exmarido, no permitía dar información quiénes están ocupando mi casa”, expresó Prandi en el programa Agustina Kämpfer en el programa 'Nosotros a la mañana'.

Acto seguido, Kämpfer expresó que la hermosa rubia también se presentó en una escribanía para dejar constancia de lo que le había tocado vivir. Al parecer, esa propiedad está dentro de los bienes gananciales que compartía la pareja y nadie puede hacer uso en exclusiva sin autorización de la otra parte.