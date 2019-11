Flor Marcasoli se va a trabajar... ¡a un cabaré en Carlos Paz!

View this post on Instagram

Asu00ed Es!ud83dude00 Nos Vamos Para Carlos Paz Con u0026#34;Desopilante Cabaru00e9u0026#34;, Felices !!!ud83dude4cud83cudfadud83eudd17 Gracias @andresaspitia Y @adrianfranciscogaray Por Confiar En Mi!!!u2764u2764u2764 Este Verano Si Que Se Viene Con De Todooooo!!!ud83dudcaaud83cudf89ud83cudf86 Nos Vemos En El u0026#34;Teatro Baru0026#34;!!!ud83dude4b #lanzamientodetemporadacarlospaz2020 #temporadaverano2020 #desopilantecabare #teatrobar #carlospaz2020