Un terremoto llamado Melina Pitra, mirá como te muestra su pileta posando con un diminuto hilo

View this post on Instagram

ud835ude3a ud835ude22ud835ude32ud835ude36ud835ude26ud835ude2d ud835ude25ud835ude2aud835ude22 ud835ude25ud835ude26 ud835ude34ud835ude30ud835ude2d .....u2600ufe0f . ud83dudcf81 o 2 ? ud835ude0aud835ude30ud835ude2f @ame.bikinis ud83dude0e @tiffanygafasok