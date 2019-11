Mirá el sensual homenaje de Suzy Cortez a Messi: "Es el ...

View this post on Instagram

Minha homenagem ao maior jogador da histu00f3ria do futebol @leomessi que hoje completa 7ufe0fu20e30ufe0fu20e30ufe0fu20e3 jogos no maior clube do mundo @fcbarcelona. Vamos vencer com 4 gols de Messi e 1 do Suu00e1rez. #Foru00e7aBaru00e7a ud83dudd35ud83dudd34 @daviborgesofficial