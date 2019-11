Sin filtro: los tres motivos por los que se habrían separado la "China" Suárez y Vicuña

Era un rumor que sonaba fuerte en la farándula, sobre todo en los pasillos del set de grabaciones de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la novela del Trece. Desde agosto que ya se venía hablando de una "crisis" entre Eugenia Suárez y el chileno Benjamín Vicuña, que recién este martes en Los Ángeles de la Mañana terminó de confirmar la propia actriz y protagonista de ATAV.

La ex de Nicolás Cabré habló por primera vez en televisión y ratificó su ruptura definitiva, aunque no brindó detalles: "Fueron muchos años, las razones quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco", explicó la "China" desde Estados Unidos, donde vacaciona junto a sus hijas Rufina y Magnolia.

Y aunque habló de un "desgaste" en la relación y negó "terceros en discordia", en los últimos meses, según publicó Clarin, hubo varias versiones periodísticas vinculadas a la crisis que atravesaban los actores.

Una de esas causas sería nada menos que Pampita, quien recientemente se acaba de casar con un empresario gastronómico. En agosto la periodista Marcela Tauro señaló en Intrusos que Suárez se habría molestado con Vicuña al encontrar un chat en el que el chileno le decía a su ex que "extrañaba la vida familiar que tenía con ella". ​"Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales", agregó Tauro.

Sin embargo esto enojó bastante a la "China", quien a través de su cuenta de Instagram cruzó a la periodista. "No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande", dijo.

Otro de los motivos que rondan la separación de la parejita es los celos de Vicuña. Al parecer, según contó la panelista de LAM, Mariana Brey, el actor chileno se habría comunicado con los guionistas de ATAV para que "modere" las escenas entre su mujer y Gonzalo Heredia, quien personifica a Aldo Moretti, el galán de la "Polaca".

"Él es obsesivamente celoso, al punto tal de que un día habría levantado su teléfono, llamado a un guionista de la ficción y le habría sugerido amorosamente y con educación si podían cambiar parte del guion con Gonzalo Heredia. Porque ellos tenían escenas muy fuertes, como las que tenía él", comentó la panelista.

El otro conflicto que habría desatado la separación habría sido la figura de la actriz española Elena Rivera, quien es compañera de Vicuña en la serie Inés del alma mía. Justamente fue un posteo de la famosa lo que habría despertado el enojo de la China. "Pues, me acabo de encontrar con @benjavicunamori por Santiago de Chile", escribió Elena, que subió una imagen en la que se ve una foto del actor en una publicidad de un shopping. Pero lo que llamó la atención fue al posteo le agregó un corazón y una canción Sex bomb (Bomba sexy) de Tom Jones.

Esto enojó mucho a la argentina, al punto que Vicuña tuvo dejar de seguir a su colega en las redes. "Sí, lo vi y lo hablé con él... A mí también me llamó la atención", explicó Suárez sobre la publicación de Rivera.