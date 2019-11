Escándalo en la movida tropical: Karina apuntó fuerte contra Dalila

La cantante de cumbia Karina, La Princesita, presentó sus éxitos en el Gran Rex y ante su público aprovechó el momento para pasar factura y tirarle un palo a su colega, Dalila, quien fue una de las ausencias que se lamentó la protagonista. “Aunque me dejó pagando, la sigo respetando”, dijo.

Es que la ex del Polaco tenía pensado contar a dúo con la popular intérprete Dalila, la que a último momento le avisó que no iba.

Enfurecida por lo sucedido, la artista lo blanqueó: "Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije: ‘Yo soy la princesa y ella la reina’. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: ‘¿Cómo está?’. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada. Solo dijo: ‘Voy a salir del hotel solo para hacer mis shows y no voy a ir’...”.

Luego, en un programa de espectáculo, La Princesita siguió con la bronca y volvió a cargar las tintas en su contra: “Me dolió mucho que no venga, porque me había prometido que iba a venir. Toda esta gente la iba a recibir con mucho amor. Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón”.