¡Milagro de Dios! Conocé a la patinadora que enamora a todos en las redes

Buen sabado para todosud83dudcab Que hacen hoy? Yo seguro haga noche de peliud83cudfac quien mas? Pero no hay nada confirmado ud83eudd23 Estoy tan contenta y completa con todo lo que me esta pasandoud83dudcab no saben lo hermoso que es trabajar de algo que les gusta, disfrutarlo y lo mas importante estar bien acompau00f1adaud83dude4cud83cudffd Siempre va a haber gente que critique y tire abajo todos sus sueu00f1os ud83dude14ud83dude0f pero la clave esta en nunca darles bola y lo mas importante hacerles entender que no es su vida, y que no saben el esfuerzo que hay detru00e1s de cada cosaud83dudcaaud83cudffd Vivan sus vidas y dejen vivir, creo que no hay cosa mas fea que vivir pendiente de otrxsud83eudd74