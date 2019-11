Barbie Vélez se lo hizo todo nuevo y las redes estallaron

View this post on Instagram

Asu00ed tranqui y mas rubia ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0fud83eudd29 by @cristianreystyle ud83dudea8Les cuento que me estoy yendo al estreno de @tepidountaxi !!!! En mis historias les digo en que cines la pueden ver !!!! ud83dude80 Estoy muyyyy ansiosa por saber que les parece!!!!! ud83eudd70 A mi me encantu00f3 y estoy segura que a ustedes tambiu00e9n les va a encantar!!!! Les pido por favor a los que vayan a verla que me manden algu00fan mensaje a ver que les pareciu00f3!!! u263aufe0f Aguante el cine argentino ud83cudde6ud83cuddf7