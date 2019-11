Mirala a la Peque: el destape de Paula Pareto

View this post on Instagram

No existen casualidades, existen causalidades. Este viaje fue un conjunto de cosas que se dieron en el momento justo para limpiar cuerpo y mente. Hoy puedo decir que vuelvo a casa con recarga al 100% para los objetivos del 2020 ud83dude09ud83dude01 #NuevaEtapa #Reloaded #RoadToTokio ud83cuddefud83cuddf5 #clubmedexperience ud83dudc4c #amazingclubmed ud83dude4cud83cudffb @clubmed @clubmedriodaspedras