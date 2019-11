Como si fuera un lateral por izquierda, mira cómo sorprendió Griselda Siciliani bien atrevida

La renuncia del Super Bailando la puso como quiere a Griselda Siciliani. Una actriz que no suele mostrarse en paños menores pero cuando lo hace vale la pena poner agua en la pava, cebarse unos mates y quedarse a admirar la creación unas buenas horas de la mañana. Gri tambiién es bailarina y en la foto se nota el trabajo realizado durante mucho tiempo que a su edad la deja bien plantada para lo que se viene.

Muchos incluso pensaran que bien que come Adrián Suar, y tienen razón, porque cuando Siciliani se desinhibe ¡papa! No hay palabras dentro del diccionario que sirvan para describir a semejante mujer. En la imagen se la puede ver "remoloniando" entre las sabanas sin bombachita y la verdad es que no da ganas ni de levantarse a pasear al perro.

Acompañada con la hermosa foto la actriz posteó un fragmento de una canción de Drexler que dice "que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente, tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo, prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo" parafraseó del artista uruguayo.

Mientras tanto, Siciliani está a la espera de comenzar a grabar "Sentimental", la película que hará en España bajo las órdenes del director popularmente conocido como Cesc Gay.