Alejandra Maglietti se concentró tanto en la cámara que no se dio cuenta que se le escapó...

View this post on Instagram

3 pasos para remodelar tu figura: -2 cu00e1psulas de @metabolic.ok por du00edaud83dudc4cud83cudffb -Una rutina de ejerciciosud83dudcaaud83cudffb -Una alimentaciu00f3n saludableud83dudc4dud83cudffb u00bfQuu00e9 hacen ustedes? u00a1Las leo! #Metabolic #CLA #MetabolicGreen