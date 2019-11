Flor de.. A esta bailarina le gustan las mujeres, pero enamora a cualquiera

Bailarina y participante de 'Bailando por un sueño', Florencia Jazmín Peña, más conocida como Flor Jazmín, es una de las revelaciones de este año, sin dudas, después de salir del clóset en TV y de coquetear con la hermana de Griselda Siciliani, Leticia.

Compañera de Nicolás Occhiato en el certamen, semanas atrás, Flor reveló que también le gustan las mujeres en el programa de Marcelo Tinelli y levantó polvareda, incluso manifestó su interés por Leti y no cerró la puerta a tener algo con la actriz.

En sus redes sociales, Flor Jazmín -que ya fue tapa de Paparazzi- se muestra tal cual lo hace en la pantalla chica: extrovertida, fresca y muy activa. Con fotos artísticas y otras que elevan la temperatura de cualquiera, se gana los corazones de sus seguidores.

"No me gusta ponerle una etiqueta porque soy una persona libre, pero si me lo preguntás, te digo que soy bisexual porque me he enamorado de hombres como de una mujer", sostuvo. "Estoy abierta al amor", agregó en una entrevista a La Nación.

Sobre su situación sentimental, Flor Jazmín dijo que se encuentra "solterísima" y que está "muy conectada con el laburo".