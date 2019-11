Radagast: la magia de la comedia que pasó por San Juan

Fotos: Gabriel Iturrieta

Una serendipia es el descubrimiento afortunado de algo impensado que por una extraña razón se convirtió en algo valioso. Aquello que no pensábamos encontrar y que cambio nuestras vidas de alguna manera para siempre. Algo que tal vez ocurre más de lo que pensamos y que muchas veces ni siquiera lo advertimos. Con esa idea llegó el multifacético Agustín Aristirán, más conocido como Radagast y su show musical cargado de comedia, magia y stand-up.

El espectáculo comenzó con la historia de “Soy Rada”, ese pequeño criado en una familia de clase media de Bahía Blanca que solo quería un camión duravit para una navidad, y que por motivos impensados recibió una caja de mago que marcaría su destino. Además de contarte la historia de su vida que te divierte y emociona; el artista acompañado por sus músicos The Colibriquis generan un contrapunto narrativo y escénico que evidencia la madurez del mago que se animó a salir de Bahía Blanca a explorar el mundo. Pero su “Serendipia” no es solo eso, a cada instante y mientras habla de su vida, siempre se engancha con la vida de alguien del público para sacar esas incasables ganas de reír. Le toco a un tipo de la primera fila que había dicho que solo se mudó solo una vez y eso le valió para ser considerado –con humor por supuesto- como el ricachón de la sala. Una sala colmada y calurosa que gracias a las risas te hacían olvidar los escases de ventiladores y la falta de aire acondicionado para aclimatar a la gran cantidad de personas que había.

Además del talento de Rada, el espectáculo es dirigido por Pablo Fábregas otro standapero que suele salir seguido en el Instagram de Agustín. El espectáculo desde que comienza a que termina destila en un humor crudo, sólido, sin equívocos ni preámbulos. Un humor que dinamita el espacio con preguntas incómodas y aseveraciones absurdas que solo un artista de su talla puede desplegar. Gritos porque lo pica un bicho en la selva, las voces de los personajes que entran en el relato y aquellas cosas que a la gente les gusta como el baile de la bisagra o el grito de la corneta, que nunca fallan.

Una historia que te lleva de Bahía Blanca y esas tardes con chocolatada y vainillas y el dibujo animado Cocomiel o Xuxa; a la primera vez que su papá probó el “porro”, todo contado con esa gracia que solo lo distingue a él. También su momento cumbre como mago donde lo único que le faltaba era tener sexo y esa parte donde se enteró que tenía que ser padre. Sin dejar de contar con gracia aquel momento donde terminó su relación con la madre de su hija Bianca que todos conocemos por los videos.

El show es dinámico y te sorprende cuando menos lo esperas con algún truquito de magia, pero la realidad es que hay más canciones y stand-up que trucos a lo Copperfield. Al final del camino de la historia de Rada, donde te reíste a más no poder, queda claro que es aquello que presenta como una serendipia. Eso que no esperabas que cambiara tu vida y lo hizo de una manera especial. Porque como el artista cuenta “yo quería un camión duravit y me trajeron una caja para hacer trucos de magia en navidad” en ese momento quizás no parezca que sea lo que esperábamos, sino algo mucho mejor.