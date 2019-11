Con el corazón roto, Nati Jota pide mimitos 

View this post on Instagram

Au00f1o y medio. Te amo como pensu00e9 que no se podu00eda u2665ufe0f a superar todo y a mejorar individual y pareju00edsticamente. Inventu00e9 la palabra pero no me importa. Gracias por todo, amor. Cuando nos pusimos, no sabu00eda si u00edbamos a llegar al mes. Fue tan ru00e1pido... y si estu00e1bamos flasheando??? Hoy no me imagino la vida sin vos. Por eso te agradezco. A vos y a la vida