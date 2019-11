¡Aguante el poliamor! Flor Torrente muestra su "trieja", íntima y sin tapujos

View this post on Instagram

Realmente lo que vivimos en @showmatch cada noche, no se parece a nada. Es la sensaciu00f3n de estrenar una obra de teatro o un pelu00edcula cada semana. Nachin @ignaciosaraceni , sos muy talentoso, muy. Te admiro muchu00edsimo, no solo por lo que acabo de decir, sino por la persona que sos y Lo Profesional. Nadie sabe lo mal que te sentiste todo el du00eda, porque ahi estuviste, como siempre, poniendo todo y mu00e1s . Du00e1ndome fuerzas en un programa tan movilizante como el de hoy, que tantas fibras toco. Gracias @isaiasha te admiro a ti tambiu00e9n, y lo sabes, por tu capacidad de arriesgarte, por confiar, por apostar, por tu pasiu00f3n, y por todo lo que me enseu00f1as cada du00eda, no solo bailando ud83dude4cud83cudffbu2665ufe0f. Si perdu00f3n, estoy sensible hoy, pero esta bueno, es parte de esta bella vida. Les amo, a este bello equipo y a la gente hermosa que nos llena de amor ! Gracias, todo por ustedes @coloniasietearboles795 @ayudaapueblosoriginarios ! Ahora si, me voy a dormir feliz. @eltrecetv . PD: Abuelita, gracias porque sin tus seu00f1ales y nuestra conexiu00f3n no se cuanto hubiese tardado en llegar hasta acu00e1. Te amo x siempre.