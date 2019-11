Jime Barón lista para la pile, pero nadie la invitó

Si tuvieras que elegir a quien invitar a tu pileta, creo que sin lugar a dudas no la pensarías dos veces si viene Jime Barón con el lomazo que tiene y te pide que la invites a pasar la tarde. Una tarde que levantó temperatura con la foto que subió la cantante a su cuenta personal dejando en claro porque es una de las mujeres más sexys del momento. "Cuando explota el verano y te das cuenta que la casa nueva no tiene pileta" posteó y rápidamente las respuestas no tardaron en llegar.

Incluso la actriz Griselda Sicilliani se copó con Jime y le comentó "invitada Jimmy". Y lógico nadie se quiere perder una chica como "La Cobra" posando en el agua, con el sol radiante sobre tan esbelta figura. Sobretodo después de que la cantante hiciera público su separación con el bailarín Mauro Caiazza, desde entonces ella misma ha reconocido que "está sensible y triste". ¿No le vas a dar consuelo?

Para demostrar que no todo es posar para la foto, Jimena compartió entre sus historias de Instagram dos videos donde se muestra enfrentando el calor gracias al aire acondicionado de su departamento, el cual mantiene en movimiento un llamador de ángeles que cuelga en el techo.

En ese sentido, confirmó que “a causa de la exposición que es mi manera de mostrar mi vida y mis cosas en las redes y porque soy súper honesta…la realidad que hoy yo estoy sola, de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro”.

“No hay ningún detalle porque son cosas intimas, hay amor, respeto y cariño infinito. Nosotros charlamos y hablamos todos los días, de hecho charlamos de esto y sé que él está por subir un video, porque hay mucha gente que seguía a la pareja y era raro no hacerlos parte de esto también y frenar la mierda que se vaya a decir”, afirmó Jimena Barón muy angustiada en un video que hizo en sus stories de Instagram.