Ivana Nadal y el bikini que te hará olvidarte el estrés

El verano tiene cosas buenas y otras no tanto, pero sin lugar a dudas los posteos de Ivana Nadal son ese consuelo que tenemos para tantas horas de calor en nuestro amado San Juan. La modelo y conductora televisiva volvió a subir a su instagram personal una foto posando con una bikini roja frente a un poste, y muchos seguramente estarán pensando "cómo no soy ese palo". Lo ciento es que no se puede explicar tanta belleza con palabras, cualquier alago quedaría chico ante Ivana, por eso te compartimos la foto para que vos experimentes el huracán Nadal.

Nadal suele mostrarse al natural. Hace semanas también revolucionó las redes al publicar una sesión en ropa interior sin edición ni retoques y con una reflexión en la que hizo hincapié en el proceso de construcción de amor propio que se encuentra atravesando y que requiere principalmente de la aceptación de su cuerpo tal como es.

Así, escribió en su cuenta de Instagram: "Sin edición, con todo lo que tengo y todo lo que soy. Aceptándome en el proceso y el progreso de buscar estar y sentirme cada día mejor, pero sin negar lo que existe y está en mi. Obvio dependiendo de la luz, el lugar y la pose es cómo salís y cuanto se ven esas marcas en tu piel que podes no querer tanto. Pero hay que bancarla. Hay que bancarse, aceptarse y amarse por sobre todo. Más amor propio, atrae más amor en tu entorno. ¿Qué opinan? ¿Empezamos a proponernos AMAR y AMARNOS MÁS?".