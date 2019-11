Quién es la española que le puso los pelos de punta a la China Suárez

Hasta hace cinco días, Elena Rivera era una completa desconocida en Argentina. Pero luego de que describiera a Benjamín Vicuña como una bomba sexual, su nombre apareció en todos los portales web del país. Elena es una actriz y cantante, que se encuentra en Santiago de Chile desarrollando una serie de proyectos artísticos. Justo la noticia salió a la luz cuando parece que las cosas no marchan sobre ruedas entre la China Suárez y el chileno.

Apenas se conoció el posteo de la española, le empezaron a llover los comentarios agresivos a esta española de enormes ojos azules. Debido a su reciente estadía en Chile, en el medio de una situación convulsionada, Elena publicó una reflexión en su cuenta de Instagram sobre la crisis que atraviesa el país trasandino. "De manera involuntaria, siento que el destino me ha traído a vivir en Santiago un momento histórico para Chile y su gente. Con miedo, en ocasiones, y con precaución por la incertidumbre, sólo puedo mandar fuerza y ánimo para todos los chilenos que están buscando un país más igualitario y justo. El futuro empieza hoy", publicó.

Elena tiene una página web, en la que cuenta un poco sobre su vida. "Nací de madrugada porque siempre he sido inquieta. Y sigo siéndolo. No paro de moverme, de reír, de bailar, de cantar… Me encanta la música y cantar desde pequeña", relata en su web, donde se puede conocer más sobre su carrera floriente. Actualmente se encuentra filmando con Vicuña en el desierto de Atacama. Esperemos que no se coma otra palta.