Para qué usa la sangre de menstruación Calu Rivero

View this post on Instagram

1- Estoy enamoradisimaaa y el amor me pone asu00ed. 2- Me amigue con mi periodo, con que me venga en los momentos menos oportunos, con que mi cuerpo a veces duela y estu00e9 incu00f3modo. Hace tiempo que probu00e9 la copa y me tiene fascinada como conectu00e9 con mi cuerpo, mi feminidad y mi sangre. 3- Estoy feliz de estar en L.A. 4-todas las anteriores son correctas u263aufe0f. Thanks @ookioh for this sustainable u0026amp; beautiful swimsuit. Canciu00f3n: Juices by Parallel dance ensemble