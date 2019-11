Manzanita de oro: Eva Anderson, la mujer a la que no la afecta la gravedad

Y sí, Evangelina Anderson no puedo más de bomba. Tiene tres hijos con el ex futbolista Martín De Michelis, más de 30 años y parece que la gravedad no es una ley para ella. Sigue teniendo el tremendo lomazo con el que nos dejó heladxs a todos cuando bailaba en Pasión de Sábado. Desde Europa, la rubia muestra su día a día, que incluye ejercicios y mil rutinas con sus peques.

Eva ama mostrar sus looks en Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. El público que la llena de likes no está compuesto exclusivamente por la platea masculina, sino que tiene muchísimas seguidoras mujeres que le consultan sobre trucos de belleza y los looks que comparte. La belleza argentina supo ser la ganadora del Botín Rosa, una distinción que premia a la esposa más linda de un futbolista.

"Agradecida por la posibilidad que me da la vida de poder trabajar en los paises que me toca vivir. Les dejo una foto de la última producción que hice para la marca Inglesa House of London en Marbella. Ya salen!", publicó en su cuenta de la red social, mostrando los trajes de baño de la colección. Bomba y encima, humilde. Te queremos Eva!