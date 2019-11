¡Quééé Barbaridad!: Pampita, a punto de casarse, rodeada por cinco en una cama

View this post on Instagram

Ya falta menos para el lanzamiento de mi nueva lu00ednea de muebles con @fontenla_furniture y @joe.anthonyok !! En Diciembre voy a estar presentando la lu00ednea completa u2764u2764 Gracias a todo el equipo de Fontenla por haber hecho este sueu00f1o realidad!! @federico.fontenla @entre.postales @florenciabasile