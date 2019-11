Cinthia Fernández presentó un bikinazo sorprendente, pero olvidó un detalle que dejo a la vista su ...

Cinthia Fernández es una mujer multitask.

Tuvo que aguantar a varios hombres complicados a su lado, cría a sus hijos casi en soledad, y trabaja en los medios de lo que salga.

Una verdadera luchadora.

Dueña de un rostro muy bello y un cuerpo muy entrenado, lo utiliza como herramienta de trabajo y en este caso, vender una línea de trajes de baño.

Quizá el que le llevaron no era exactamente su medida, y por eso se puede advertir que el elástico de la parte inferior del traje de baño está algo suelto, pero no hay mal que por bien no venga.

El detalle deja ver una piel tersa, pegada a músculos abdominales muy bien trabajados, y una depilación perfecta.