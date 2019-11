Ailen Bechara recibe al sol de una manera muy particular

View this post on Instagram

Aaaaahhhh que lindo llegar al caloooor! u2600ufe0fQuu00e9 lindo llegar a casa! ud83cudde6ud83cuddf7u2764ufe0f . . Todas mis fotos u00faltimas son con polera y sacoud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f lo mu00e1s parecido al verano que encontru00e9 fue esto! ud83dudcabud83dudcf8