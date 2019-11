Se le hace agua la boca: Nati Jota, sin ninguna vergüenza, hizo una sorprendente confesión

View this post on Instagram

Con tu #McDelivery solo HOY si gastu00e1s mu00e1s de $450 te llegan estas medias!!! Mandenme sus fotos con las medias etiquetandome en sus stories que los veo con el HT #McDeliveryNight. El jueves es el nuevo viernes, dicen los fiesteros. Para salir en casa, seu00f1ores. Cu00f3modo y comiendo @mcdonalds_ar quemaquereeee? Un chongo? Bueno que venga tambiu00e9n ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0fud83dude39