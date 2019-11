¿En la dulce espera? Karina Jelinek se trae algo entre manos

"Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche, la vida se empieza a celebrar". Frase de la canción de las olvidadas Bandana que Karina Olga Jelinek hizo propia cuando cae el sol. La morocha te espera en su coche descapotable mientras te cuida... el choco.

La pregunta del millón es ¿Qué hace con lentes de sol si es de noche? Parece que Karina Jelinek primero está el glamour y después las condiciones climáticas. Es más, poco le importó el detalle porque compartió la foto en su cuenta personal de Instagram para el deleite de sus fans.

Si hablamos de buen gusto, la ex de Leonardo Fariña está en todos los detalles. Traje ajustado en tonalidad plateada y blanco, zapatos del mismo color, lentes negros y el perro del mismo color. Parece que la modelo está en todas y no quiere dejar nada librado al azar.

Lo cierto que Karina responde a la popular frase "primero muerta antes que sencilla". Además, cada vez que aparece derrocha belleza y sensualidad. Además, con esa "carita de niña yo no fui", le ayudó para convertirse en unas de las mujeres más deseada del país. Más de uno debe planear en que momento y lugar exacto para tener un mano a mano con la morocha. Tal vez tenga suerte.