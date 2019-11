Arriba, abajo... arriba, abajo: Nati Jota se movió y resaltó un detalle imperdible

View this post on Instagram

LAS FOTOS Q MEJOR SALIS SON LAS Q MAS QUILOMBO HAY ATRAS LO VUELVO A DECIR. Es lo malo de la foto en el espejo; lo bueno es que ves perfecto el u00e1ngulo en el que estas saliendo y ud83dudca3 ud83dudca3 ud83dudca3. Tambiu00e9n quiero decir que el jogging es un camino de ida.