Nos parece que esta foto ya la vimos.

Sol Pérez, en su balcón, levantando un poquito el pie, la sombra que se pierde en su departamento, el sol da sus espaldas, etc etc etc...

Pero a lo nuestro: otra vez sale su mejor ángulo que nos muestra la mejor cola de la Vía Láctea.

Sol, gracias por tanto.