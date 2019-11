Nazarena Vélez no te levanta solo con fotos antiguas: mirala recién levantandita y con un…

View this post on Instagram

Como andan por ahiiiiiiud83eudd14u2049ufe0f u2714Las giras de teatro ud83cudfad te obligan a u0026#34;la vida de hotelu0026#34; donde mucho no se puede hacer.. entonces me saco fotos en qloud83cudf51 para no perder la costumbre ud83eudd37u200du2640ufe0f Vosud83eudd14 Que haces hoyu2049ufe0f u270byoly me voy a festejar este du00edaud83cudf08tan importante en Cu00f3rdoba a @zendiscorestoud83cudf08 #quehaceseu00f1oraud83eudd26u200du2640ufe0fu2049ufe0f #loquesemecantaseu00f1orud83dudd95