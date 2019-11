Ivana Nadal se filmó de todos lados para darte un regalito: mirá lo que entrega

View this post on Instagram

MEGA SORTEOOud83eudd73 (lee hasta el final) Llego el du00eda tan esperado, tengo el placer inmenso de poder regalarles lo que mu00e1s amo: VIAJAR u2708ufe0fud83eudd70 ATENTOS! Se sortea: u2708ufe0f 2 vuelos de @flybondioficial a Rio de Janeiro. ud83dude90 Traslados con @lf_barbosa77 a Arraial y a Buzios. ud83cudfd6 4 noches para 2 personas en @orlanovahotel con desayuno. ud83cudfd6 4 noches para 2 personas en @la_boheme_hotel_buzios con desayuno. ud83dude0e 2 pares de Rayban originales A ELECCIu00d3N de @todoimportacionesarg ud83dudecd 2 conjuntos de @siamofuoriar ESTOY ENLOQUECIDA DE FELICIDADud83eudd70 Espero que ustedes tambiu00e9n. Ahora si, Condiciones: u261dud83cudffb Ser mayor de 18 au00f1os. u261dud83cudffb Seguirme a mi y a todas las cuentas q colaboran con este BUEN FLASH ud83dude3b @todoimportacionesarg @siamofuoriar @la_boheme_hotel_buzios @flybondioficial @orlanovahotel @lf_barbosa77 @ivinadal u261dud83cudffbMenciona con quien te gustaru00eda irte y compartu00ed este post en tus historias. u261dud83cudffbCuantas mu00e1s du00edas seguidos lo compartas, mu00e1s chances tenes! ud83eudd2aud83eudd29 CUANDO LLEGUE A LOS 2 millones, SE SORTEAAAAAAAA ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73 LOS AMOOOOOOOOud83eudd70