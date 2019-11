Es que no lleva cuidado: Nati Jota se hizo una selfie que rozó la...

View this post on Instagram

inolvidable experiencia @messicirque en Barcelona. amado @leomessi, fue bello verte reir sentadito en tu butaca, con la cara iluminada por el show. esta vez, un show PARA vos. por todo ese show con la redonda que vos siempre nos das. ah, y obvio, su butaca era la nu00famero 10. @estudioamud @rochiastesiano.mua ud83dude4cud83cudffdu2665ufe0f