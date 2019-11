Tini Stoessel se puso algo muy chiquito, y armó un bardo muy grande

View this post on Instagram

Ayer se fueron dos Luna parks mu00e1s!!!! MUCHAS GRACIAS POR HABER SIDO TAN INCREu00cdBLES. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotrosud83dude4fud83cudffbud83cudde6ud83cuddf7u2764ufe0fud83cudde6ud83cuddf7 gracias @greeicy1 por haberme acompau00f1ado Tu00c9 QUIERO MUCHOu2764ufe0f Gracias @dannocean por haber estado tambiu00e9n! Te admiro mucho!! ud83cudf0aud83dude4fud83cudffbud83dudd25 28 y 29 de noviembre dos nuevas funciones Buenos Airesud83dude0dud83cudde6ud83cuddf7ud83dude0a #QuieroVolverTour