La fuerte confesión que hizo Zulma Faiad sobre el aborto

La ex vedette Zulma Faiad se sumó a la corriente de mujeres que están a favor de la legalización del aborto y confesó que con 48 años se practicó uno.

"Estoy a favor de la despenalización del aborto. No quiero un hijo que tenga solo una madre. Yo necesito madre y padre. Sola no puedo ser madre. Me he sacado un hijo. Estoy a favor del aborto porque la crueldad que pasé, porque él no lo quería, no pude soportarlo”, expresó para sorpresa de todos Zulma en una emisora de Buenos Aires.

Ahondando más en aquella delicada decisión que decidió tomar hace unos años atrás, Zulma reconoció que el padre de esa criatura que llevaba dentro no se iba a hacer cargo y ella ya era mayor como para tener un hijo sola: "Mis hijos ya eran grandes, y yo sola, criar a un hijo, no. Al ser hija de padres separados, te digo no”.