No podrás dejar de verla: Karina Jelinek se animó con un osado top y se le...

View this post on Instagram

#Buendia u00e1ngeles! Asu00ed fue mi #karilook de anoche para la gala de @revistagenteok ! #diseu00f1oPropio y con actitud ud83dudc7b #makeup u0026amp; #hairstyle @franco.lopez #joyas @bartolomejoyas ud83cudf39 gracias @sebassoldano ud83dudc8b