En toallas, Barby Velez enseña los secretos de su belleza

View this post on Instagram

Asu00ed empiezo una semana perfecta ud83dude4cud83cudffcud83euddd6ud83cudffdu200du2640ufe0f: Estos Eye Zone Mask, son unos pads coreanos ud83cuddf0ud83cuddf7 de @mascarascoony que me ayudan a reducir las ojeras, las bolsas de los ojos y los signos de envejecimiento en esa zona (posta que me cambia mucho cuando los uso)! u2714ufe0f deslizando, van a ver que los combino con un parche de labios (tambiu00e9n son de @mascarascoony ) para hidratar intensamente mis labios, y darle color y brillo natural a esa zona. ud83dudc44 ud83dudd25Tip: los uso diariamente para tener una mirada fresca y radiante!! Ademu00e1s los guardo en la heladera ya que el fru00edo intensifica su efecto y usarlos se hace au00fan mu00e1s placentero ud83eudd70ud83dudcabu263aufe0f