¡Pero qué mujer maravilla! Miss BumBum se calzó el disfraz y la rompió en las redes

Ame com todas as Foru00e7as do seu corau00e7u00e3o a luta pela qual estu00e1 empenhado, ame a luta, pois o que envolve a sua luta u00e9 o que faz a sua vida. Ame de modo incondicional, ame o antes e o depois, ame durante, ame os desacertos, su00e3o eles que trazem os acertos, su00e3o eles que fazem as lutas e fazem as lutas valerem a pena.