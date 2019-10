Graciela Alfano confesó un gran secreto y dejó a todos boquiabiertos

Graciela Alfano es una de los mujeres más lindas que hay en el país y lleva décadas ubicada en esa posición sin discusión alguna.

Es un auténtico ícono del encanto argentino y de eso pueden dar fe distintas generaciones, que admiran y destacan la belleza de la 'Grace'.

Y lo que muchos se preguntan es cómo ha hecho o qué secreto tiene para conversarse tan bien, con una figura encantadora que despierta suspiros hasta debajo de las piedras.

Al respeto, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se animó a contar en qué basa esta condición de eterno monumento: “Básicamente empecé meditación hace un tiempo y me hace muy bien porque te enseña a no gastar energía en las cosas que no tienen importancia, entonces, tenes mucha más energía para ser feliz y estar más contenta”.

"Yo tengo un estado de alegría total cuando me despierto, estar viva me pone feliz. Lo que antes me generaba incomodidas o me enojaba por una cosa o por otra, ahora no vale la pena y no las tengo en cuenta”, añadió la Alfano, dando lugar a que todo el que quiera lo tome como consejo.