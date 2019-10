Mónica Ayos, muy juguetona en la arena, se animó a...

View this post on Instagram

Barcelona. Muy compenetrada.ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0fElla sentiru00e1 que estu00e1 poseu00edda por Gaudu00ed???ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f, y que estu00e1 construyendo u201cLa Pedrerau201d en una orilla de Sitges? Maduru00e1u00e1u00e1u00e1 pibaaaaaa. Notaud83dudc49ud83cudffbNo fue intenciu00f3n del u201cartistau201dud83dudc69ud83cudffcu200dud83cudfa8 que Uds y sus mentes raras vean algo fu00e1lico. #Barcelona #Espau00f1a #sitges