Con un ángulo que infarta, Suzy demostró por qué es Miss BumBum

View this post on Instagram

Amei minha participau00e7u00e3o hoje no programa #DeportesEnClaro na TV @marcaclaro com os apresentadores @jackiefelix e @jcocoa7 @unotv_ #suzycortez #missbumbumworld #clarosports #tv #unotv #showbiz #mu00e9xico ud83cudfacud83dudcfdud83cuddf2ud83cuddfd