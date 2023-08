Daniel Scioli en el casamiento de Silvestre y Verónica Vieyra

Luego de la polémica denuncia del cantante, quien aseguró que la actriz fue amante del ex gobernador desde los 13 años, exitoina.com publicó fotos inéditas de Scioli en el evento.

El 8 de diciembre de 1996 Scioli no solo estuvo en la boda, sino que bailó con la novia, y se sacó fotos con los novios, tanto grupal como individualmente.

El ex motonauta, que por esos años estaba casado con Karina Rabolini, no fue a la boda con la empresaria y ex modelo, sino que estuvo acompañado de una morocha identificada como Paulette.

Recordemos que el lunes surgió un video que demostró la presencia de Scioli en el evento. Ahora, las fotos no hacen más que reconfirmar que existió algún tipo de relación entre el político y la pareja.

"Me fue presentado como amigo de la familia de mi ex. Me invitaba a sus actos, le encantaba que yo hiciera actos de presencia", contó Silvestre sobre su relación con Scioli.

El músico y actor, además, afirmó que su mujer "siempre" lo "engañó" con Scioli. "Desde los 13 años. Y repito lo que dije al principio: una cosa es que vos no conozcas al tipo que sale con tu mujer, y otra que se siente en tu mesa y la juegue de amigo. Eso es una traición, una canallada", se descargó en "Desayuno Americano".

Scioli, por su parte, emitió un comunicado en el que desmiente "categóricamente" las "miserables declaraciones del señor José Luis Rodríguez (el verdadero nombre de Silvestre)".

"Parecieran empeñados en hablar del pasado, de supuestos hechos que habrían ocurrido hace más de 30 años. Es increíble. Todo para no hablar del presente", agregó el ex mandatario.

FUENTE: Clarín