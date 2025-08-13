miércoles 13 de agosto 2025

Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

En 2007, el ex campeón mundial de hockey sobre patines Alejandro “Cabezón” Rodríguez fue asesinado a balazos frente a su hijo en Rivadavia, en un crimen que nunca fue esclarecido. A 18 años, la causa sigue impune, marcada por sospechas, fallas en la custodia policial y el dolor de su familia, que cree que se trató de un asesinato por encargo.

Por David Cortez Vega
podcast HDC
El 10 de abril de 2007, Alejandro “Cabezón” Rodríguez, ex campeón mundial de hockey sobre patines, fue asesinado a balazos en el barrio Aramburu, Rivadavia, frente a su hijo menor, en un crimen que conmocionó a San Juan. Rodríguez, de 38 años, había sido víctima de un atentado previo en febrero de ese mismo año y vivía bajo custodia policial, aunque con ciertas fallas en la protección. La investigación apuntó a un posible móvil pasional relacionado con la relación de Rodríguez con una mujer comprometida, pero nunca se logró esclarecer ni detener a los responsables del asesinato.

Capítulo XIII: el asesinato por encargo al hockista

A lo largo de los años, la causa estuvo marcada por sospechas, allanamientos infructuosos y testimonios que no se formalizaron en la justicia. La familia sostuvo desde el inicio que el crimen fue planificado y ejecutado por un asesino contratado, pero a 18 años del hecho, ni el autor ni el instigador han sido condenados. El caso sigue impune, dejando un legado de misterio, dolor y frustración entre quienes conocieron al deportista.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

