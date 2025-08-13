Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

¡Hay nuevo capítulo del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XII trata sobre el asesinato por encargo al hockista Alejandro “Cabezón” Rodríguez , quien salió campeón mundial. El deportista fue acribillado a balazos frente a su hijo en el Barrio Aramburu, en un crimen que nunca fue esclarecido.

El 10 de abril de 2007, Alejandro “Cabezón” Rodríguez, ex campeón mundial de hockey sobre patines, fue asesinado a balazos en el barrio Aramburu, Rivadavia, frente a su hijo menor, en un crimen que conmocionó a San Juan. Rodríguez, de 38 años, había sido víctima de un atentado previo en febrero de ese mismo año y vivía bajo custodia policial, aunque con ciertas fallas en la protección. La investigación apuntó a un posible móvil pasional relacionado con la relación de Rodríguez con una mujer comprometida, pero nunca se logró esclarecer ni detener a los responsables del asesinato.

Capítulo XIII: el asesinato por encargo al hockista

A lo largo de los años, la causa estuvo marcada por sospechas, allanamientos infructuosos y testimonios que no se formalizaron en la justicia. La familia sostuvo desde el inicio que el crimen fue planificado y ejecutado por un asesino contratado, pero a 18 años del hecho, ni el autor ni el instigador han sido condenados. El caso sigue impune, dejando un legado de misterio, dolor y frustración entre quienes conocieron al deportista.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.