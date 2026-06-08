EN VIVO: Scaloni define el once de la Selección y devela el misterio de los lesionados

La Selección Argentina dejó atrás su paso por Texas y ya pone la mira en el próximo compromiso ante Islandia, en Alabama. Antes de partir, el plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento vespertino durante el domingo y este lunes volverá a trabajar en el Jordan–Hare Stadium de Auburn, escenario donde además el DT brindará una conferencia de prensa.
Scaloni define el once de la Selección Argentina ante Islandia en una práctica abierta
La Selección Argentina realizará la última práctica antes del amistoso de este martes ante Islandia, desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, como preparación a la Copa del Mundo 2026, y el entrenador Lionel Scaloni definirá el once titular, luego de la conferencia de prensa que dé en la antesala de la práctica.
La mayor expectativa de cara al encuentro con los nórdicos será qué papel le dará Scaloni a Lionel Messi, quien ya recuperado de una molestia con la que llegó desde Inter Miami, no sumó minutos contra Honduras. El entrenador confirmó que será parte de las acciones aunque no aclaró en qué rol. "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo", reveló .
Por otro lado, todo indica que luego de que Juan Musso tuviera su oportunidad ante los centroamericanos el sábado, esta vez Gerónimo Rulli irá desde el inicio. El ex-Estudiantes de La Plata es la primera alternativa en el arco para el cuerpo técnico en caso de que Emiliano Martínez no pueda estar. El Dibu se recupera de una fractura en el dedo anular de su mano derecha, pero no tendría dificultades para llegar al debut con Argelia el martes 16.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia
Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.