EN VIVO: Scaloni define el once de la Selección y devela el misterio de los lesionados

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Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue optimista en cuanto a la evolución de los lesionados, en una conferencia de prensa previo al amistoso del martes contra Islandia, y aseguró que los jugadores no van a poder "mentir" sobre su estado. Además, confirmó que Leandro Paredes, el que más dudas generaba, se sumará a sus compañeros al final de la semana y avisó que el miércoles ya estará el reemplazante de Leonardo Balerdi.

En las declaraciones que brindó antes de la práctica abierta de este luens, el DT explicó lo que evalúan de los jugadores tocados: "Que se entrenen y estén bien. A veces están al margen por decisión nuestra, como Julián. Pero cuando se entrenan uno se da cuenta, por cómo se brinda, por los datos. Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. Estamos tranquilos porque no nos van a poder mentir pero hoy te puedo asegurar que están bien, la mayoría tiene el alta y tenemos toda una semana para que se pongan bien".

También manifestó que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, que ayer se entrenaron a la par por primera vez, ya tienen el alta y están a disposición, y detalló las situaciones de Paredes y Álvarez, los únicos que hoy se entrenan diferenciado además de Emiliano Martínez, a quien la fractura en el dedo anula de la mano derecha no le impedirá estar ante Argelia. "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo", dijo.

Por otro lado, en cuanto al reemplazante de Balerdi, desafectado por un desgarro en el sóleo, insinuó que no será un zaguero y que el miércoles el elegido estará el miércoles con la delegación. "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles", cerró.