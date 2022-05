En fila: Alberto, Guzmán y Kulfas salieron a responderle a Cristina

En su discurso en el Chaco, la vicepresidenta habló de un “fenómeno que nunca habíamos conocido, que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres". En su discurso en el Chaco, la vicepresidenta habló de un “fenómeno que nunca habíamos conocido, que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres".

“Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado, ahí estaba la pobreza. En los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores informales. Bueno, ahora no. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política, también, de salarios bajos.”, amplió.

El “ahora” remitía claramente al gobierno de Alberto Fernández, por lo que el presidente en un acto de este lunes, con trabajadores de la Sanidad, recogió el guante: "Yo no oculto los problemas, yo sé que la economía crece, sé que el trabajo aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos la distribución es un problema".

"Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza ni frente a la desigualdad ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento”, aseguró.

"Tengo 2 obsesiones: recuperar el trabajo, eso se está cumpliendo, recibimos una desocupación de 2 dígitos y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos, hemos recuperado el trabajo. Y recuperar un salario que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos demanda esfuerzo y trabajo. Demanda pedirles a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza. Que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”, completó.

Otro que hizo mención, ahora sí directamente, a las palabras de Cristina, fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Kulfas, junto a Claudio Moroni, de Trabajo, y Martín Guzmán, de Economía, son las cabezas que el kirchnerismo considera imprescindible que rueden para encaminar el rumbo del gobierno nacional.

Kulfas, sobre el final de gobierno de Cristina Kirchner, había escrito el libro “Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015", con fuertes críticas al último período especialmente de Cristina presidenta, de 2011 a 2015.

Sobre el particular, Cristina señaló. "Allá por noviembre del 2019, después de las elecciones, yo ya sabía quiénes iban a ser los ministros y ministras. El ministro de Desarrollo Productivo había escrito un libro contra nosotros, imagínate, pero bueno, el Presidente confiaba en él"

“De ninguna manera debe ser leído en contra de nadie", remarcó este lunes Matías Kulfas, en una entrevista radial.

"Mi libro marca dos o tres cosas a revisar porque son talones de Aquiles: la energía y la política productiva. Son dos temas a los cuales me aboqué muchísimo, pero no para criticar a nadie. Hay una idea como que la crítica es en contra de alguien. No es en contra de nadie", insistió.

Para Kulfas, la referencia de CFK "fue una sorpresa, porque es un libro que, por la forma en que fue escrito, de ninguna puede ser asignado como en contra de nadie. Es un libro que escribí en 2015 y quería ser un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización, analizando ese período histórico".

Otro de los aludidos en el Chaco fue el ministro de Economía Martin Guzmán, a quien se le reprocha una ortodoxia monetarista y fiscal, y sobre cuyas espaldas se carga el peso de lo que el kirchnerismo considera un acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional.

Cristina, sobre la tarea del ministro, señaló contradicciones de modelo. “Hay un modelo acá en Latinoamérica, yo digo un modelo de producción. Un modelo que fue también Argentina a principios de siglo XX. Un modelo exportador y de producción con bajos salarios. No voy a hacer nombres de países hermanos, pero todos sabemos que hay economías de esta naturaleza”, señaló, apuntando a Perú y especialmente a Chile, un modelo que fue expuesto como el rumbo a seguir por buena parte de la derecha latinoamericana hasta el estallido social que fue el principio del fin de gobierno de Sebastián Piñera y su alternancia concertadora.

“Ahora bien, si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios tenemos que tener dólares en el Banco Central. Porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando”, dijo Cristina, y cuando soltó el “alguien”, todos sabían a quién apuntaba.

"Te golpean de todos lados", comenzó hoy Martín Guzmán su entrevista radial en Urbana Play. Y luego de sonreír ante su propia humorada, comenzó a defenderse de los dichos de CFK con lo que consideró la mejor defensa: el ataque.

Guzmán criticó algunos aspectos del gobierno de Cristina Kirchner, al imputarle "problemas de consistencia macroeconómica".

Tras reconocer que "hubo una protección social muy activa: la AUH fue un gran logro. Una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes”, insistió en que “hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina".

Luego le bajó el tono a la diatriba y la puso en el plano que la colocó la misma Cristina Kirchner: la del debate. "Un poco lo que pasa con el debate que se está dando, el debate de ideas, es que alguno puede decir "¿qué va a pasar con este programa? ¿se hace o no se hace? Es una novedad. No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean públicos; bienvenido, llevemos adelante este debate. Desde el Gobierno Nacional mantenemos un compromiso firme con este programa porque consideramos que es un programa para la recuperación económica que va a sentar las condiciones para bajar la inflación", consideró.

Finalmente se refirió a la falta de dólares que sufre el modelo, aclarando que el acuerdo con el FMI era parte de la solución. "Lo que nosotros planteábamos era que sin un acuerdo con el FMI iba a haber menos dólares, no más dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares hay ajuste. El no acuerdo era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos", concluyó.