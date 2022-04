¿Te enferman los celos?: este test tiene la respuesta

Los celos forman parte de las relaciones de pareja, pero no siempre se llega a tener noción total del papel que pueden llegar a jugar.

A continuación, en función de donde posiciones tu vista, podrás conocer cuánto te afectan los celos.

1. La silueta de la cabeza:

Si viste la silueta primero, tus celos se manifiestan temprano y con mucha frecuencia en casi todas tus relaciones, sin embargo, tu pareja no lo sabe y no logra identificarlo, pero a ¿qué se debe? Fácil, lo que pasa es que eres muy hábil y presentas una fachada tranquila y serena no solo para el mundo en general, sino incluso para las personas más cercanas a ti y eso evita que los demás identifiquen qué es lo que en relaidad pasa contigo. Lamentablemente eso termina siendo perjudicial para ti mismo.

Si no aprendes a compartir tus preocupaciones e inseguridades cuando estás en una relación amorosa, es simple, estás jugando con fuego y corres el riesgo de perder a tu pareja. Recuerda que la idea principal de una pareja es compartir miedos, alegrías, emociones logros y sumar, aprender el uno del otro y apoyar cuando toque. No tiene nada de malo que compartas tus inseguridades y miedos con tu pareja. Si tú deseas recorrer un camino largo con ella o él, entonces debes de dejar de lado las apariencias y mostrar lo que en realidad sientes. Y si esta persona no empatiza con ello, no te preocupes es probable que no sea la ideal para compartir los días contigo. Recuerda que el amor es más que un simple gusto y atracción mutua.

2. El árbol:

Si viste el árbol primero, tus celos no aparece en tus relaciones durante bastante tiempo. Eso es porque realmente te toma algo de tiempo crecer en una relación, encontrar tus raíces y reconocer que esta otra persona es alguien con quien puedes contar a largo plazo.

Es probable que te pongas celoso (a) de que tu pareja pase tiempo con otras personas, pero solo después de que hayan estado juntos por un tiempo cosiderable. Eres de los que conocen el valor de “mi tranquilidad primero” y no se las juega hasta que realmente todo se vea estable. Puede que en el mundo hayan personas al acecho, pero sabes que tú mereces más que aquellos que caigan fácilmente en las garras de la tentación. Y sería bueno que mantengas ese pensar inclusive cuando ya ves un futuro con tu pareja.

3. El pájaro:

Si viste el pájaro primero, los celos no juegan un papel importante en tu relación. Tal vez seas un poco celoso durante los primeros días, pero es algo normal en aquellas personas que inician una nueva relación, como el querer saber con quién habla, quién es ese mejor amigo o mejor amiga con la que no para de reirse. Es completamente normal querer saber sobre un mundo nuevo. Pero es cuestión de días para que superes esa “mini etapa” porque te darás cuenta que todo lo que te ha dicho es verdad y entregas tu confianza y dejas que el mundo siga.

Puede parecer que incluso no sientes celos en absoluto por tu pareja y muchos pueden no entenderlo pero es simple ¿para qué atormentarte? El que quiere fallarte lo hará cuando quiera y buscará la forma de hacerlo. Eso lo sabes bien y es por esa misma razón que no molestas tu tranquilidad mental.

Toma en cuentra que no todos son como tú, y puede que tu pareja sienta celos de alguna de tus actitudes o tu forma de pensar. Para ello nada mejor que sentarse a conversar y así fortalecer aún más la confianza entre ambos.

Fuente: Infobae