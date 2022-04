Brutal ataque: víctimas de un robo atraparon al ladrón y lo dejaron en coma

Un ladrón de 42 años fue brutalmente asaltado por al menos dos hombres, la víctima del robo y su cuñado, durante la tarde del sábado en San Francisco Solano (Buenos Aires) y quedó en estado de coma.

El sujeto que pelea ahora por su vida había robado 3 maderas y una bicicleta de una obra en construcción e intentando huir del lugar.

La primera versión hablaba de un ladrón que había entrado a robar una casa en construcción y de un grupo de vecinos sin identificar que había intentado lincharlo.

Pasaron algunas horas hasta que la fiscal Ximena Santoro, de la UFI N°7 de Quilmes, empezó a reconstruir una escena salvaje. Para ese momento, las maderas y la bicicleta infantil ya estaban de vuelta en su lugar de origen.

El robo ocurrió antes de las 6 de la mañana del sábado en una casa en construcción ubicada en el mismo terreno que otra propiedad. La dueña alertó a su cuñado de la intrusión.

Un hombre que había robado una bici y tres maderas de una obra en construcción recibió una paliza brutal en San Francisco Solano (Quilmes).

Entonces Antonio Oscar Sosa (42) salió detrás del ladrón para buscarlo. Lo encontró apenas a una cuadra del lugar del robo, en las calles 880 y 921. Fue ahí que empezó a pegarle.

Las trompadas no paraban. El hombre, al que primero desnudaron, ya estaba desvanecido en el suelo cuando una vecina llamó al 911 para pedir ayuda. El ataque era brutal.

Pero, según el registro de las cámaras de seguridad, ni así se detuvieron. Los investigadores describen los golpes como "algo indescriptible". Ahí empezaron a pegarle en la cabeza con un cascote sin parar. Esa piedra fue secuestrada como parte de la investigación.

El ladrón, de apellido Retamozo, de 42 años, terminó internado y grave, con pronóstico reservado, en el Hospital Iriarte, de Quilmes, después de varias operaciones. Lograron identificarlo parcialmente gracias a que una sobrina -preocupada- salió a buscarlo porque no había vuelto a casa.

Encubrimiento policial

"Una vez en el lugar hubo entrevistas con el Comando de Patrullas que se acercó al lugar a raíz del llamado al 911. En ese momento me indicaron que no había nadie en el lugar, además del cuerpo del hombre herido", señalaron en la Fiscalía N° 7. Fue esa declaración la que complicó la situación de los agentes, porque no era cierta.

Según los primeros indicios de la investigación, el relato de los policías de la comisaría 4° de Quilmes no coincidía con el testimonio de los vecinos.

Los dos oficiales quedaron acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", sospechados por encubrir a los responsables del brutal ataque.

Después de varias entrevistas, personal de la fiscalía finalmente logró identificar a los responsables, a quienes señalaron por otros hechos violentos similares al de este sábado por la mañana.

Fue así que ordenaron tres allanamientos de urgencia en los que secuestraron celulares en los que relataban la "hazaña" a otros familiares. También detuvieron a Sosa.

Los testigos lo ubicaban en la escena con otra persona, identificada como Leonardo Ramírez, que sería su cuñado. Juntos habían golpeado al ladrón hasta dejarlo en coma. Al conocer la acusación, se entregó el sábado por la noche.

Ambos están detenidos y acusados de "tentativa de homicidio agravado por ensañamiento". Fueron indagados por la fiscal Santoro pero se negaron a declarar.

Mientras tanto, el ladrón sigue grave y la investigación en su contra quedó calificada como "tentativa de hurto".

