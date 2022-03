"Me voy a estudiar el mundo": con 14 años se escapó para estar junto a una mujer y su hijo

La travesura de un adolescente pudo haber terminado en tragedia luego de que se fugara de su hogar para estar con una mujer y su hijo. El joven había dejado una carta dando los motivos a su familia, donde además pidió que no lo buscaran, y la policía lo halló a 167 kilómetros.

Todo ocurrió en Arrecifes. El joven partió de su casa en bicicleta el miércoles pasado y no lo volvieron a ver. Lo encontraron este viernes cuando pedaleaba en Morón, a una distancia de 167 kilómetros de su casa. Mientras lo buscaban hallaron una carta que había dejado en su casa donde explicaba que "tenía que cuidar de dos personas a las que amo" y que quería que estuvieran bien sin él, pero que tenía que "valerse de sí mismo".

La carta que había dejado

“Me voy a estudiar el mundo, llevo ropa suficiente. También llevo plata que he estado ahorrando estos meses. Ahorré $15 mil. Con eso yo aguanto unos meses, ya me las arreglaré. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme”, explicaba en la misma.

Tras ser encontrado por las autoridades, fue restituido a sus padres.